Sanierung der A 65 - Sperrung der Anschlußstelle Haßloch ab Mittwochabend

Rhein-Neckar. Die Sanierung der A 65 zwischen den Anschlussstellen Haßloch und Neustadt-Nord steht vor dem Abschluss - in der ersten Februarwoche soll die sanierte Strecke freigegeben werden. Die Restarbeiten an der Strecke erfordern nun eine einspurige Verkehrsführung. Wie die Autobahn GmbH mitteilt, soll dies in den Abend- und Nachtstunden zwischen Mittwoch, 19. Januar, und Montag, 24. Januar, erfolgen. Danach steht in Fahrtrichtung Karlsruhe nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Anschließend soll voraussichtlich ab dem 31. Januar die Baustellen-Verkehrsführung zurückgebaut werden.

Außerdem muss aufgrund der Arbeiten die Anschlussstelle Haßloch (Nord) in der Nacht vom 19. Januar auf den 20. Januar sowie vom 20. Januar auf den 21. Januar kurzfristig gesperrt werden. Sobald die neue Verkehrsführung in Fahrtrichtung Karlsruhe eingerichtet ist, soll die für die Dauer der Baumaßnahme gesperrte Anschlussstelle Deidesheim (Nord) wieder geöffnet werden. Die Ende 2021 aus Sicherheitsgründen eingerichtete einspurige Verkehrsführung in Fahrtrichtung Ludwigshafen bleibt bis zum Ende der Baumaßnahme erhalten.

Hinsichtlich der Sperrung der Anschlussstelle Haßloch (Nord) werden von der Autobahn GmbH folgende Umleitungen empfohlen: Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die hier von der A 65 abfahren wollen, nutzen stattdessen die Abfahrt der Anschlussstelle Neustadt-Nord, fahren bis zum Kreisverkehr, wenden dort, fahren wieder auf die Autobahn auf (in Richtung Ludwigshafen) und nehmen dann die Abfahrt an der Anschlussstelle Haßloch (Süd). Für die Auffahrt auf die A 65 kann die ausgeschilderte Bedarfsumleitung U 6 in Richtung Neustadt-Nord genutzt werden.