Sanierung der A 5 zwischen Ladenburg und Weinheim – Bauarbeiten ab Dienstag

Ladenburg/Weinheim. Auf der A 5 zwischen Ladenburg und dem Kreuz Weinheim sind ab Dienstag, 21. Juni Bauarbeiten und eine veränderte Verkehrsführung geplant. Wie aus einer Pressemitteilung der Autobahn GmbH des Bundes hervorgeht, wird die A 5 in Richtung Frankfurt auf diesem 6,5 Kilometer langen Streckenabschnitt saniert. Dabei sollen auch der Beschleunigungs- und Verzögerungsstreifen sowie die Rampen der Anschlussstelle Hirschberg (Ost) erneuert werden. Die Autobahn GmbH plant, die Bauarbeiten im Oktober dieses Jahres abzuschließen.

Während der ersten Phase ab 21. Juni werden nur Arbeiten am Mittelstreifen durchgeführt. Der Verkehr führt in beide Richtungen auf dem rechten Fahrstreifen und dem Standstreifen an der Baustelle vorbei. In der zweiten Phase ab voraussichtlich 8. Juli wird die Verkehrsführung verändert. Dabei wird laut Autobahn GmbH der Verkehr über die Mittelstreifenüberfahrten komplett auf die Richtungsfahrbahn Heidelberg umgelegt. Dort stehen dann je Fahrtrichtung zwei Fahrstreifen verengt zur Verfügung. Die Anschlussstelle Hirschberg (Ost) muss bis zum Abschluss der Arbeiten gesperrt werden.