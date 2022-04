Sanierung auf Autobahn 6

Grünstadt/Wattenheim. Die Fahrbahn der A 6 zwischen Grünstadt und Wattenheim wird ab Montag, 2. Mai, saniert. Die Erneuerung auf einer Streckenlänge von 3,2 Kilometern in Fahrtrichtung Saarbrücken soll voraussichtlich Ende November fertig sein, teilte die Niederlassung West der Autobahn GmbH mit. Demnach wird die Betonfahrbahn auf einer Fläche von rund 43 000 Quadratmetern abgebrochen und anschließend neu asphaltiert. Zudem werden Entwässerungsleitungen und Schutzeinrichtungen erneuert. Die Baukosten liegen bei rund acht Millionen Euro.

Der Verkehr wird in beide Fahrtrichtungen mit zwei verengt geführten Fahrstreifen so weit wie möglich an den rechten Fahrbahnrand verschoben. In einer zweiten Bauphase erneuern Arbeiter die Fahrbahn Richtung Saarbrücken und die Entwässerungseinrichtungen im Seitenstreifen. Hierfür bauen sie die Verkehrsführung voraussichtlich Ende Juli um: Dann wird der Verkehr komplett auf die Fahrbahnen verlegt, die eigentlich nur nach Mannheim führen. So können Fahrzeuge weiterhin je zwei Fahrstreifen in beide Richtungen nutzen. red/kpl

