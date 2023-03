Sanierung am Autobahnkreuz Mutterstadt - Nächtliche Sperrungen

Mutterstadt. Um die Fahrbahn instand zu setzen, werden die Fahrbahnen im Bereich des Autobahnkreuzes Mutterstadt nachts voll gesperrt. Das kündigt die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest am Freitag an. Von Montag, 13. März, bis Samstag, 18. März, werden die Fahrbahnen im Bereich des Autobahnkreuzes saniert. „Grund hierfür sind erhebliche Schäden in der Bestandsfahrbahn“, heißt es weiter in der Mitteilung. Die Bauarbeiten würden ausschließlich die Abfahrten auf die A 65 in Fahrtrichtung Neustadt sowie die Abfahrt in Fahrtrichtung A 61/Pfalzmarkt betreffen.

Für die Sanierungsmaßnahme müssen beide Abfahrten in den Nächten von Montag auf Dienstag und Dienstag auf Mittwoch zwischen 20 Uhr und sechs Uhr voll gesperrt werden, so die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest weiter.

Die Arbeiten würden abends und nachts durchgeführt, um den Verkehrsfluss auf der Strecke möglichst wenig zu beeinträchtigen. Bei schlechter Witterung verschöben sich die Nachteinsätze zwischen Montag und Samstag allerdings jeweils um einen oder zwei Tage.

Die ausgeschilderte Umleitung führt den Fern- sowie den Regionalverkehr über die Anschlussstelle Schifferstadt. Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest empfehle dabei eindringlich, den Schildern der Umleitung zu folgen und nicht den Routenempfehlungen der Navigationssysteme, hieß es weiter in der Mitteilung.