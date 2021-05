Sanft zur Rietburg schweben

Ein altes Raubritternest, eine Sesselbahn, Hirsche, ein Wasserfall, Mühlen und andere Abenteuer erwarten Familien bei einem Ausflug zur Rietburg in der Südpfalz. Tatsächlich schwebt ab dem Schloss Ludwigshöhe oberhalb von Edenkoben die erste pfälzische Sesselbahn hinauf ins Raubritternest. Sind 220 Meter Höhenunterschied überwunden, warten in der Ruine ein wundervoller Blick in die Rheinebene und die Reste der einstigen Reichsburg. Gleich dahinter leben Damhirsche in einem Wildpark.

Auf einem weichen Waldweg geht es in sanften Schleifen auf duftendem Waldboden ins Edenkobener Tal. Bald hört man das Plätschern des Hilschwassers, das sich einen kleinen Wasserfall hinabstürzt und an warmen Tagen Abkühlung bietet. Am Hilschweiher warten Ruderboote, und der Rückweg führt an ehemaligen Mühlen und dem Wasserrad der Siegfriedsschmiede vorbei. Als Abschluss zum Austoben bietet sich nach der Fünf-Kilometer-Tour ein Besuch der Alla-hopp-Anlage in Edenkoben an. sin