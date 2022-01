Salzsäure auf der Fahrbahn: A5 in beide Richtungen gesperrt

A5 / Weiterstadt. Die Autobahn 5 ist am Donnerstag bei Weiterstadt wegen Salzsäure auf der Fahrbahn in beide Richtungen voll gesperrt worden. Mehrere Liter der Lösung seien offenbar wegen eines defekten Ventils aus einem Tanklaster gelaufen, sagte ein Sprecher der Polizei in Darmstadt. Zwei Rettungssanitäter seien mit Beschwerden der Atemwege vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden.

Zunächst war am Vormittag wegen eines Unfalls mit einem Sattelschlepper, bei der eine Frau leicht verletzt worden war, die Autobahn in Richtung Darmstadt voll gesperrt worden. In dem Stau stand der mit Salzsäure beladene Tanklaster. Dessen Fahrer bemerkte zur Mittagszeit, dass Flüssigkeit aus seinem Fahrzeug lief - daraufhin wurden auch alle Fahrstreifen in Richtung Frankfurt gesperrt.

Etwa zwei Stunden später war der Laster abgedichtet und weggefahren, die Sperrung nach Frankfurt wurde aufgehoben. Wann die Autobahn in Richtung Darmstadt wieder befahrbar sein würde, war auch am Nachmittag noch unklar. Der Verkehr staute sich in beiden Richtungen auf mehreren Kilometern.