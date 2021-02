Bensheim. Ein acht Monate altes Baby und seine 43-jährige Mutter aus Bensheim (Kreis Bergstraße) sind am frühen Mittwochmorgen mit Schnittverletzungen in Krankenhäuser eingeliefert worden. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft wird der Säugling derzeit in einer Kinderklinik versorgt. Nach ersten Erkenntnissen sind die Wunden bei Mutter und Kind mit einem Küchenmesser aus der Wohnung der Frau zugefügt worden. „Was genau passiert ist, wissen wir allerdings noch nicht“, sagte der Darmstädter Oberstaatsanwalt Robert Hartmann auf Nachfrage dieser Redaktion.

Ehemann wird vernommen

Eine Anwohnerin des Mehrfamilienhauses in der Jägerstraße, in der Nähe des Bensheimer Bahnhofs, hatte gegen 6.25 Uhr die Polizei alarmiert, weil aus der Wohnung der 43-Jährigen im ersten Stockwerk laute Schreie und Schläge zu vernehmen gewesen seien. Vor Ort trafen die Beamten neben der Mutter und dem Säugling auch den 65 Jahre alten Ehemann der Frau an.

Nun müsse laut Hartmann geprüft werden, ob die Frau oder der Mann mit dem Messer hantiert hätten. „Erkenntnisse über eine weitere beteiligte Person haben wir jedenfalls nicht“, so der Oberstaatsanwalt. Eine Vernehmung des 65-Jährigen, der nach ersten Erkenntnissen der Ermittler unverletzt war, soll Klarheit über den Vorfall bringen. „Noch haben wir keine Tathypothese.“ Mit neuen Erkenntnissen ist laut Staatsanwaltschaft am Donnerstag zu rechnen. jei