Worms. Unbekannte haben am Freitag oder Samstag mehrere Gegenstände auf einem Spielplatz in Worms beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, muss die Tat auf dem Platz in der Kastanienallee zwischen 10 Uhr am Freitag und 9 Uhr am Samstag stattgefunden haben. Eine Bank sowie eine Wippe wurden massiv beschädigt, auch ein Schildpfosten wurde stark verbogen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06241/8520 bei der Polizei zu melden.