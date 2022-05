Sachbeschädigungen an PKW in Speyerer Innenstadt

Speyer. In der Speyerer Innenstadt sind in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Fahrzeuge beschädigt worden. Dies teilte die Polizei mit. Die Täter traten im Bereich der Hasenpfuhlstraße gegen die Außenspiegel von geparkten Autos, mindestens zwei Fahrzeuge wurden dabei beschädigt. Ein Zeuge konnte das Aussehen und die Fluchtrichtung der Täter benennen, wodurch zwei Personen festgestellt werden konnten. Diese versuchten sich im Uferbereich des Woogbaches zu verstecken und anschließend vor den Polizeibeamten zu flüchten. Bei der Festnahme der in Speyer wohnhaften Personen mussten die Polizeibeamten Pfefferspray einsetzen.

Da beide Personen bereits wenige Stunden zuvor in der St.-German-Straße in Speyer der Begehung von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen verdächtigt wurden, wurde der 16-jährige Täter im weiteren Verlauf seinen Eltern überstellt, der 19-jährige Täter in Gewahrsam genommen. Die entstandene Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.