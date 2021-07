Böhl-Iggelheim. In der Nacht von Freitag, 9. Juli, 19:00 Uhr, auf Samstag, 10. Juli, 08:30 Uhr, sind Fensterscheiben am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Böhl-Iggelheim beschädigt worden. Wie die Polizei mittelte, wurden die zwei Fensterscheiben am Treppenhaus zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 250 EUR. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 06235/4950 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

