Frankenthal. Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag, 18 Uhr, bis Montag, 9 Uhr, eine Scheibe der Musikschule am Stephan-Cosacchi-Platz in Frankenthal eingeworfen. Der Schaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt.

Zeugen können Hinweise unter den Telefonnummer 06233/313-0 oder 06237/934-1100 abgeben oder sich per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de melden.