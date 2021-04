Frankenthal. Am Donnerstag ist auf dem Parsevalplatz in Frankenthal zwischen 6.55 und 16.10 Uhr ein Auto beschädigt worden. Der Audi A4 des 34-jährigen Geschädigten weist nach Angaben der Polizei Kartzer auf der kompletten Beifahrerseite auf. Die Schadenshöhe wird auf 2500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233/ 3130 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Nummer 06237/ 934 1100 zu wenden. Hinweise sind auch per E-Mail an die Adresse pifrankenthal@polizei.rlp.de möglich.