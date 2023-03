Sachbeschädigung an Autos in Speyer - Täter treten Heckscheiben ein und Autospiegel ab

Speyer. Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag in Speyer mehrere Fahrzeuge beschädigt. Nach Polizeiangaben wurden im Stadtzentrum Heckscheiben eingetreten, Seitenspiegel abgetreten sowie Kratzer in Fahrzeugseiten eingeritzt. Die beschädigten Fahrzeuge standen am Festplatz, der Steingasse und den umliegenden Straßen.

Der Gesamtschaden wird aktuell auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Wer in der Zeit von Freitagabend auf Samstagmorgen in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, soll sich bei der Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232/1370 melden.