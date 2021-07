Sachbeschädigung am Lambsheimer Weiher - Zeugen gesucht

Lambsheim. Am Samstagmorgen, 10. Juli, ist es zwischen 0.10 Uhr bis 0.45 Uhr in der Beachbar am Lambsheimer Weiher zu einer Sachbeschädigung gekommen. Wie die Polizei mitteilte, soll eine Gruppe von etwa 10 bis 15 Jugendlichen randaliert und Gläser zertrümmert haben. Auch sei in diesem Zusammenhang der Inhaber der Beachbar beleidigt worden. Noch vor Eintreffen der Polizisten haben sich die Jugendlichen in Richtung des rückwärtigen Bereichs des Weihers entfernt. Da einige Personen aus der Gruppe an die Beachbar zurückkehrten, konnten diese einer Kontrolle unterzogen werden. Allen Personen wurde ein Platzverweis erteilt. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizei unter der Rufnummer 06233/3130 oder per Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.