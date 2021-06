Runder Tisch zur Altstadt-Situation findet virtuell statt

Ladenburg. Nach dem Auftakt im Mai lädt die Stadt Ladenburg erneut Gastronomen, Einzelhändler sowie Altstadt-Anwohner am Montag, 28. Juni, um 19 Uhr zu einem Austausch über die temporäre Erweiterung der Außengastronomie und der Verkehrsberuhigung in der Hauptstraße ein. Bürgermeister Stefan Schmutz möchte gemeinsam mit den Beteiligten über die bisherigen Erfahrungen ins Gespräch kommen, heißt es in der Einladung aus dem Rathaus.

Corona-bedingt findet die Runde virtuell statt. Den Link zur Videokonferenz und nähere technische Informationen finden Interessierte unter: www.ladenburg.de/rundertisch. Um Anmeldung wird gebeten per Mail an: info@ladenburg.de