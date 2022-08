Rund um Walldorf drohen Staus

Walldorf. Während der umfangreichen Sanierungsarbeiten an der schadhaften Fahrbahndecke der L 723 zwischen Hockenheim und Rauenberg wird jetzt der vierspurige Bereich zwischen dem Knotenpunkt L 723/L 598 und dem Knotenpunkt L 723/Wieslocher Straße saniert. Auf einer Strecke von rund zwei Kilometern und einer Fläche von rund 36 000 Quadratmetern werden die oberen beiden Asphaltschichten erneuert. Die Maßnahme ist in neun Bauphasen aufgeteilt, die Gesamtkosten betragen rund zwei Millionen Euro.

Die Bauphase fünf wurde bereits eingerichtet. In dieser Phase wird die Fahrbahn in Fahrtrichtung Hockenheim von der Dietmar-Hopp-Allee bis zum Baubeginn des vierspurigen Bereichs des Knotens an der L 598 saniert. Der Verkehr wird ab der Dietmar-Hopp-Allee einstreifig je Fahrtrichtung auf der Richtungsfahrbahn Rauenberg am Baufeld vorbeigeführt. Die Zu- und Abfahrt im Kreuzungsbereich der Dietmar-Hopp-Allee bleibt uneingeschränkt.

Sperrungen in Phase sechs

Ab Donnerstag, 18. August, wird die Fahrbahn in Fahrtrichtung Rauenberg vom Knoten L 723/L 598 bis zur Dietmar-Hopp-Allee saniert. Der Verkehr wird einstreifig je Fahrtrichtung auf der Richtungsfahrbahn Hockenheim am Baufeld vorbeigeführt. Die Zufahrt zur SAP und von der SAP zur L 723 über den Hasso-Plattner-Ring ist für diese Zeit voll gesperrt. Die Zu- und Abfahrt zum Industriegebiet (SAP) über die Dietmar-Hopp-Allee ist aber in dieser Bauphase immer möglich.