Sinsheim. Rund 70 Wahlplakate einer rechtsextremen Partei sollen in Sinsheim gestohlen worden sein. Ein Mitglied der betroffenen Partei zeigte den mutmaßlichen Diebstahl an, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Die im gesamten Stadtgebiet aufgehängten Plakate sollen zwischen Freitag, 8 Uhr, und Samstag, 17 Uhr, abgehängt und entwendet worden sein. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07261/690-0 entgegen. (mit dpa)