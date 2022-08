Rund 45 Flaschen Weichspüler gestohlen - Frauen werden in Germersheim ertappt

Germersheim. Zwei Frauen haben am Donnerstagmittag versucht, rund 45 Flaschen Weichspüler sowie mehrere Flaschen Shampoo aus einem Drogeriemarkt in Germersheim zu stehlen. Nach Angaben der Polizei beobachtete ein Zeuge die 28- und die 30-Jährige dabei, wie diese aus den Regalen diverse Artikel entnahmen und diese in einem mitgeführten Kinderwagen verstauten. Als die beiden Frauen den Markt verließen, hielt der Zeuge sie auf und verständigte einen Mitarbeiter des Marktes, der wiederum die Polizei rief.

