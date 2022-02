Rund 25 Schockanrufe in Heidelberg - Senior fährt mit 20.000 Euro zum Polizeirevier

Heidelberg. Erneut haben Unbekannte in der Region versucht, mittels sogenannter Schockanrufe ältere Menschen um große Summen zu betrügen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war ein 76-jähriger Mann aus Heidelberg am Donnerstag bereit, dem unbekannten Anrufer, 20.000 Euro zu übergeben. Ein vermeintlicher Polizeibeamter hatte dem Senior am Telefon berichtet, dessen Sohn hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Um eine angebliche Haftstrafe zu vermeiden, sollte der 76-Jährige eine Kaution zahlen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Senior war bereit das Geld zu zahlen, beendete laut Polizeiangaben in seiner Aufgeregtheit jedoch versehentlich das Telefonat. Seine darauffolgenden Rückrufversuche gingen ins Leere. Aus diesem Grund fuhr der Mann zum Polizeirevier Heidelberg-Mitte, um die angebliche Kaution zu übergeben. Dort teilten die Beamten ihm mit, dass er beinahe Opfer von Telefonbetrügern geworden war. Der Sohn des 76-Jährigen holte ihn schließlich bei der Polizei ab.

Am Donnerstagnachmittag seien rund 25 weitere Schockanrufe in Heidelberg gemeldet worden, heißt es weiter in der Mitteilung der Polizei. Auch hier gingen die Betrüger nach derzeitigem Kenntnisstand leer aus. Die Beamten empfehlen erneut, zunächst die Angaben der Anrufers zu überprüfen und seine Familienangehörigen zu kontaktieren, bevor Geldbeträge an fremde Personen übergeben werden.

Darüber hinaus bitten die Ermittler des Betrugsdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg erneut, folgende Hinweise zu beachten:

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehenden Personen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Sind Sie bereits Opfer einer Betrugsmasche geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen. So können die Täter Sie gar nicht mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines Telefonbucheintrags wenden Sie sich an Ihren Telefonanbieter.

Bewahren Sie Ihre Wertsachen, etwa höhere Geldbeträge und andere Wertgegenstände, nicht zuhause auf, sondern auf der Bank oder im Bankschließfach.