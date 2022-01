Rund 150 Menschen bei nicht angemeldeter Versammlung in Germersheim

Germersheim. Eine nicht angemeldete Versammlung hat am Sonntagnachmittag in Germersheim stattgefunden. Nach Angaben der Polizei konnten rund 150 Personen festgestellt werden, die an der als "Sonntagsspaziergang" bezeichneten Versammlung teilnehmen wollten. Aufgrund des von der Kreisverwaltung erlassenen Verbotes, wurden die Personen angesprochen - doch nicht alle Personen kamen der Aufforderung zur Beendigung der Versammlung nach.

Von sechs Personen wurde durch die Polizei die Identität festgestellt. Ebenso wurden Maßnahmen getroffen, um im Nachgang gegen weitere Personen, die an der verbotenen Versammlung teilgenommen haben, Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstößen gegen das Versammlungsverbot einzuleiten.