Speyer. Zwei Fahrzeuge sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Speyer zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 22-Jähriger mit einem Transporter die Stockholmer Straße gegen 4.30 Uhr. Da er die Einfahrt auf ein Firmengelände verpasste, setzte er zurück und übersah einen hinter ihm fahrenden Wagen. Dessen 22-jähriger Fahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt 5.000 Euro.

