Rhein-Neckar. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) kehrt vollständig zum Regelfahrplan zurück. So werden ab Freitag auch wieder Fahrten im Spät- und Nachtverkehr an Wochenenden angeboten, teilte der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) am Donnerstag mit. Zusammen mit dem Landkreis wurde damit auf die weiteren Lockerungen der Corona-Verordnungen reagiert.

Die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen bleibt bestehen. An offenen Haltestellen und Bahnhöfen kann darauf verzichtet werden.