Rucksack verursacht Polizeieinsatz am Bahnhof Wiesloch-Walldorf

Wiesloch. Ein stehen gelassener Rucksack hat am Montagnachmittag am Bahnhof Wiesloch-Walldorf einen Einsatz der Bundespolizei ausgelöst. Wie die Beamten mitteilten, entdeckte ein Zugbegleiter den Rucksack in einem Zugabteil einer S-Bahn. Nachdem das Gepäckstück keiner Person zugeordnet werden konnte, blieb die Bahn am Bahnhof stehen und etwa 20 Reisende mussten den Zug verlassen. Zwei Streifen der Bundespolizei sperrten den Bereich am Gleis 1 des Bahnhofs ab. Ein Sprengstoffspürhund kam zum Einsatz. Nachdem die Beamten eine vom Gepäckstück ausgehende Gefahr ausschließen konnten, stellten sie den Rucksack sicher.

