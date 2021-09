„Romance-Scamming“: Frau um 5.000 Euro betrogen - Bankmitarbeiter verhindert Schlimmeres

Germersheim. Eine 58 Jahre alte Frau aus Germersheim ist bei einem Fall von vorgetäuschter Liebe um 5.000 Euro betrogen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fiel die Frau zunächst auf eines angeblichen Soldaten aus dem Ausland herein, mit dem sie über digitalem Wege in Kontakt gekommen sei. „Nachdem eine erste Vertrauensbasis aufgebaut war, zeigte der Betrüger sein 'wahres Ich' und täuschte eine finanzielle Notlage vor“, berichtete die Behörde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Frau unterstützte in ihrer Gutgläubigkeit den oder die Täter und überwies das Geld. Bei einem weiteren Versuch, bei dem 9.000 Euro gefordert wurden, scheiterte die Betrügerin oder der Betrüger schließlich. Ein Bankmitarbeiter hatte den bevorstehenden Betrug erkannt und empfahl der 58-Jährigen, sich an die Polizei zu wenden. Die Berhörde erstattete daraufhin Strafanzeige.

Bei der Betrugsmasche des Täters handelt es sich um „Romance-Scamming“. Dabei spielen die Täter mit den Gefühlen ihrer Opfer. „Versprochen wird die große Liebe, doch dahinter steckt häufig das so genannte Love- oder Romance-Scamming“, hatte die Polizei erst bei einem ähnlich gelagerten Fall in der vergangenen Woche in Worms zum Vorgehen der Täter erklärt. Opfer der vorgetäuschten Liebe wurde ein 52 Jahre alter Wormser. Dabei hatte ihn eine vermeintlich 36 Jahre alte Frau aus Belgien um insgesamt 60.000 Euro, hieß es.

In Online-Partnerbörsen oder auch in sozialen Netzwerken seien die Scammer auf der Suche nach potenziellen Opfern, erklärte die Polizei zum Vorgehen der Täter weiter und warnte: „Ist ein Kontakt erst einmal hergestellt, werden diese mit Liebesbekundungen und Aufmerksamkeit überhäuft - und zwar einzig und allein mit dem Ziel, ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2