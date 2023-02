Rollkoffer aus Kaufhaus in Heidelberg entwendet

Heidelberg. Zwei Verdächtige haben am Montagabend gegen 19 Uhr in einem Heidelberger Kaufhaus jeweils einen Rollkoffer aus der Auslage genommen und das Gebäude verlassen. Wie die Polizei mitteilte, konnte durch einen Zeugen beobachtet werden, wie sich die Verdächtigen mit zwei weiteren Personen im Bereich des Carrés trafen und flüchteten. Die informierten Streifen der Polizei, welche im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft unterwegs waren, konnte die beschriebene Personengruppe schnell ausfindig machen. Beim Erblicken der Polizei rannten die Personen in Richtung Stadtbücherei. Nach kurzer Verfolgung konnten zwei Männer der Gruppierung festgenommen werden. Der entwendete Koffer wurde sichergestellt. Ersten Ermittlungen zu Folge dürfte eine der festgenommenen Personen, ein 30-jähriger Mann, für den Diebstahl im Kaufhaus in Frage kommen. Gegen ihn wird nun wegen gemeinschaftlichen Diebstahls ermittelt. Die Ermittlungen zum zweiten Täter werden durch das Polizeirevier Heidelberg-Mitte fortgeführt. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06221/1857-0 entgegengenommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1