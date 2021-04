Rollifahrer mit 3,27 Promille unterwegs

Neustadt/Frankenthal. Zwei ungewöhnliche Promille-Fahrten sind in Neustadt und Kleinniedesheim aktenkundig geworden. In der Weinstraßen-Stadt hatten besorgte Passanten am Sonntagabend die Polizei alarmiert, weil ein Rollstuhlfahrer in Schlangenlinien durch die Sauterstraße kurvte und schließlich sogar stürzte. Die Streifenbeamten stellten fest, dass sich der Fahrer des elektrischen Krankenfahrstuhls glücklicherweise nicht verletzt hatte. Allerdings stand er erheblich unter dem Einfluss von Alkohol. Bei der Kontrolle seien sowohl die Beamten als auch der Fahrer des motorisierten Rollstuhls sehr erstaunt gewesen, dass der freiwillige Atemalkoholtest einen Wert von 3,27 Promille ergab. Nun werde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Mann eingeleitet, der auch eine Blutprobe abgeben musste.

Auf der Landstraße unterwegs

Ähnlich tief ins Glas geschaut hatte ein 59-jähriger Mann, der mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl auf der Landstraße in Richtung Kleinniedesheim unterwegs war. Laut Polizeiangaben war der Mann bereits einmal gestürzt und hatte sich eine Platzwunde am Kopf zugezogen, er sei aber dennoch weitergefahren. Ein Atemalkoholtest ergab den Wert von 3,4 Promille. Auch gegen ihn wird nun ermittelt.