Rollerfahrerin fährt mit 2,7 Promille gegen Steinmauer

Wilhelmsfeld. Eine 25 Jahre alte Rollerfahrerin ist im alkoholisierten Zustand gegen eine Steinmauer in Wilhelmsfeld gefahren. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ergab ein Alkoholtest nach dem Unfall am Dienstagabend einen Wert von 2,7 Promille. Schon beim Eintreffen der Beamten hatten diese festgestellt, dass die Frau Schwierigkeiten hatte, sich auf den Beinen zu halten. Zudem war die 25-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Nach einer Blutprobe auf dem Revier wurde sie wieder auf freien Fuß gesetzt.

