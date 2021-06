Rollerfahrer wird von Auto erfasst - zwei Verletzte

Eberbach. Ein Rollerfahrer ist am Montagnachmittag in Eberbach von einem Auto erfasst worden. Dabei verletzte sich der Rollerfahrer nach ersten Angaben der Polizei schwer. Auf Anfrage sprach ein Behördensprecher von einem starken Schock. Der Beifahrer wurde leicht verletzt und erlitt Prellungen am Bein.

Der Unfall hatte sich gegen 16.10 Uhr auf der L2311 (Friedrichsdorfer Landstraße) vor der Einmündung zur Heinrich-Weihrauch-Straße stadtauswärts ereignet, wo der Roller seitlich in den Pkw krachte. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Verkehrsbehinderungen aufgrund des Unfalls waren die Folge.

Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.