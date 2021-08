Rollerfahrer rast Polizei davon

Nußloch. Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis, Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen sowie Unterschlagung: Die Liste der Vorwürfe gegen einen 43-jährigen Rollerfahrer ist lang – zumal er Anzeigen wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung, die Straßenverkehrszulassungsordnung sowie das Pflichtversicherungsgesetz entgegensieht. Wie die Polizei mitteilte, ist er am Sonntagnachmittag unter Drogeneinfluss unterwegs gewesen und flüchtete mit frisiertem Gefährt vor der Polizei. Er fiel auf, weil er keinen Helm trug, mit mehr als 80 Stundenkilometer fuhr, Vorfahrtsregeln missachtete sowie die Anhaltesignale der Polizisten. Schließlich blieb er in einem Gebüsch stecken.

