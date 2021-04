Rollerfahrer ohne Versicherung, aber unter Drogen unterwegs

Speyer. Eine Reihe von Vergehen hat die Polizei am Montag bei einem 42-jährigen Roller-Fahrer in Speyer festgestellt. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, war an dem Roller ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2018 angebracht und somit der Versicherungsschutz erloschen. Ermittlungen ergaben zudem, dass die Höchstgeschwindigkeit seines Rollers anstelle von erlaubten 45 mehr als 100 Stundenkilometer betrug. Der Mann muss sich nun auch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten, da er keinen erforderlichen Führerschein besaß. Zu allem Überfluss stellten die Beamten bei dem 42-Jährigen drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Schnelltest reagierte positiv auf Amphetamin und THC. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

AdUnit urban-intext1