Rollerfahrer in Speyer flüchtet vergeblich vor der Polizei

Speyer. Ein Rollerfahrer hat am Sonntag vergeblich versucht, sich in Speyer durch Flucht einer Polizeikontrolle zu entziehen. Nach Angaben der Beamten, flüchtete der 33-Jährige von der Wormser Straße über mehrere weitere Straßen bis er schließlich auf dem Gelände eines Unternehmens in der Siemensstraße gestellt werden konnte. Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand zusätzlich unter Drogeneinfluss. Der 33-Jährige wurde auf die Dienststelle transportiert, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

