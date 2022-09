Rollerfahrer flüchtet zu Fuß von Unfallstelle in Römerberg

Römerberg. Ein Rollerfahrer ist am Dienstagabend geflüchtet, nachdem er einen Verkehrsunfall in Römerberg verursacht hatte. An der Vierwegekreuzung nahm er einem 42-jährigen Autofahrer die Vorfahrt und kollidierte mit dem Heck des Fahrzeuges. Keiner der beiden Fahrer wurde verletzt. Der Rollerfahrer versuchte eine polizeiliche Unfallaufnahme zu umgehen, vermutlich da sein Roller ein ungültiges Kennzeichen und eine manipulierte Bremsanlage hatte. Als der Autofahrer seine Bitte ablehnte, flüchtete der Unfallverursacher zu Fuß. Mehrere Zeugen hatten den Unfall beobachtet und die Beamten übernahmen die Unfallaufnahme. Der Sachschaden beläuft sich auf 3.000 Euro.

