Rollerfahrer flüchtet erfolgreich vor Polizeikontrolle

Bad Dürkheim. Ein Rollerfahrer ist in Bad Dürkheim bei einer Flucht vor der Polizei erfolgreich gewesen. Nachdem er nach Angaben der Polizei am Samstagnachmittag auf der L516 einer Kontrolle unterzogen werden sollte, begann die Verfolgungsfahrt. Plötzlich habe der Fahrer sein Zweirad beschleunigt. Dabei ging es in einen Feldweg in Richtung Schenkelböhlstraße, in dem der Rollerfahrer zwei Spaziergängerinnen mit ihren Hunden gefährdetet habe. Ein Unfall sei nur knapp verhindert worden. Die Streife entschloss sich, die Verfolgung abzubrechen und verlor den Flüchtigen aus den Augen.

Die beiden Spaziergängerinnen und weitere Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 06322 963-0 bei der Polizei.