Rollerfahrer bei Verkehrsunfall in Grünstadt schwer verletzt

Grünstadt. Bei einem Verkehrsunfall ist in Grünstadt am Montagmorgen ein Rollerfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll zuvor eine 33-jährige Busfahrerin mit ihrem Fahrzeug die die Asselheimer Straße überquert haben, als sie bei dem Versuch geradeaus weiter in die Zeppelinstraße zu fahren, die Vorfahrt des Rollerfahrers missachtete und mit ihm kollidierte. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass es sich bei dem Rollerfahrer um den 51-jährigen Fahrzeughalter handelt. Der Schwerverletzte wurde in eine Unfallklinik transportiert. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme muss laut Polizei mit Behinderungen für den Fahrzeugverkehr gerechnet werden.

