Rollerfahrer bei Otterstadt durch Reh verletzt

Otterstadt. Weil ein Reh gegen ihn rannte, ist ein Rollerfahrer am Dienstagmorgen in Otterstadt verletzt worden. Der 67-Jährige befuhr mit seinem Kleinkraftrad die L 534 in Richtung Waldsee, als das Tier auf Höhe der Kiesgrube von rechts die Straße überquerte, berichtet die Polizei. Durch den Zusammenstoß erlitt der 67-Jährige eine Fraktur im rechten Unterschenkel. Sein Fahrzeug wies einen Schaden in Höhe von 1.200 Euro auf. Erst Stunden später erfuhr die Polizei von dem Unfall und verständigte den zuständigen Jagdpächter.

