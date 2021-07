Lampertheim. Ein Rollerfahrer, der am Samstag in Lampertheim einen Radweg mit seinem Fahrzeug befuhr, ist mit einer Radfahrerin und ihrem Kind kollidiert. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, verletzte sich die Frau bei dem Zusammenstoß gegen 18.36 Uhr. Sie wurde in eine Klinik eingeliefert. Das Kind blieb bei dem Unfall in der Forsthausstraße unverletzt. Die Ursache für den Zusammenstoß war zunächst ungeklärt.

