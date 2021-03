Ludwigshafen. Unbekannte haben im Hemshof einen Roller und ein Mofa gestohlen und beschädigt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereigneten sich die Taten am Dienstag in der Lenau- und der Rohrlachstraße. Beide Fahrzeuge wurden später wieder gefunden. Ein Zeuge hatte vier Jugendliche in der Nähe des ersten Tatorts beobachtet. Ob sie etwas mit den Diebstählen zu tun haben und ob beide Taten zusammenhängen, wird ermittelt. Hinweise unter Tel. 0621/963-22 22.

