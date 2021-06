Rolladen durch Schüsse beschädigt - Zeugen gesucht

Sinsheim. Ein bislang Unbekannter hat am Dienstagnachmittag, gegen 14 Uhr, mindestens fünfmal auf einen Rolladen eines Anwesens in Sinsheim geschossen. Der Unbekannte konnte nach dem Vorfall in der Egerlandstraße unerkannt flüchten. Der Täter verwendete nach Angaben der Polizei vermutlich eine CO2-Waffe mit Metallkugeln als Geschosse. Eine aufmerksame Nachbarin konnte zur Tatzeit mehrere Knallgeräusche wahrnehmen und einen Mann mit einem blauen Pullover beobachten, der sich in unmittelbarer Nähe zum Tatort aufhielt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07261/6900 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden

