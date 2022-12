Rohrbruch in Dossenheim: Wasserversorgung unterbrochen

Dossenheim. In Dossenheim ist am Dienstag vor dem Heimatmuseum ein Wasserrohr gebrochen. Für die umliegenden Häuser wurde daher am Nachmittag das Wasser abgestellt und der Verkehr voll gesperrt. Wie die Gemeinde auf ihrer Homepage mitteilt, kam es vor der Rathausstraße 30 zu einem Wasserrohrbruch. Am Abend war nach einigen Stunden die Wasserversorgung der Haushalte wieder hergestellt.

Die Mitarbeiter des Wasserwerks behoben mit einer Fachfirma die Störung. Die Feuerwehr informierte die Anwohner durch Lautsprecherdurchsagen über die Einschränkungen.