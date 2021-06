RNV-Mobilitätszentralen an Samstagen wieder geöffnet

Rhein-Neckar. Die Mobilitätszentralen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) sind ab Juni auch an Samstagen wieder für Kundinnen und Kunden geöffnet. Eine persönliche Vor-Ort-Beratung zu Verbindungen, Fahrpreisen und Ticketkauf ist dann nach Angaben des Unternehmens unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen zu der üblichen Öffnungszeit von 10 Uhr bis 15 Uhr möglich.



Unter der Woche gelten in den drei Mobilitätszentralen in Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen weiterhin die bekannten Öffnungszeiten von Montag bis Freitag von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Der Kundenservice der RNV ist zudem montags bis freitags in der Zeit von 8 Uhr bis 17.30 Uhr unter der Telefonnummer 0621/4654444 erreichbar.



Zudem stehen den Fahrgästen jederzeit die digitalen Kanäle der RNV zur Verfügung, mittels derer der Fahrscheinkauf kontakt- und bargeldlos möglich ist. Weitere Informationen hierzu sind unter www.rnv-online.de/tickets verfügbar.

