RNV installiert Fahrgast-TV in Bussen und Bahnen

Mannheim/Rhein-Neckar. Auf den Bildschirmen in den Bussen und Bahnen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) sind ab sofort nicht mehr nur Fahrpläne, sondern auch weitere Informationen und unterhaltsame Beiträge zu sehen. Wie die RNV mitteilt, können sich die Fahrgäste über die Fahrzeiten in Echtzeit, Störungsinformationen und aktuelle Umleitungen erkundigen. „Mit unseren neuen Infotainmentsystemen bieten wir unseren Fahrgästen einen echten Mehrwert“, so Christian Volz, kaufmännischer RNV-Geschäftsführer. Am wichtigsten sei es gewesen, die Fahrgastinformationen zu verbessern. Zuvor waren nur die Soll-Zeiten der Fahrten laut Fahrplan und die Position des Fahrzeuges angezeigt worden.

Neben reinen Fahrtinfos ist auf den Bildschirmen noch mehr zu sehen. „Wir wollen auf den Monitoren auch Unterhaltung, Nachrichten und werbliche Inhalte abspielen“, teilte Volz mit. Für die Bereitstellung dieser Inhalte kooperiert die RNV mit dem Rhein-Neckar-Fernsehen. Die Nachrichtenredaktion des regionalen Fernsehsenders bespielt die Monitore mit aktuellen nationalen und regionalen Meldungen, Bildern und Videosequenzen. Innerhalb der Nachrichten- und Informationsschleifen wird auch Werbung gesendet. Mit dem Programm will die RNV das Fahren mit Bus und Bahn noch attraktiver machen. „Letzten Endes ist das Projekt Fahrgast-TV ein weiterer Baustein in unserem Bestreben, noch mehr Menschen zum Umstieg in den umweltfreundlichen ÖPNV zu bewegen“, so Volz. Finanzielle Unterstützung hat das Verkehrsunternehmen aus Berlin erhalten – rund 450 000 Euro aus einem Förderprojekt des Bundesverkehrsministeriums.

Aktuell werden 110 Busse und 80 Bahnen der RNV mit dem neuen System ausgerüstet, bis 2025 soll die gesamte Fahrzeugflotte über die neuen Monitore verfügen. tbö