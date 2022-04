Riskanter Spurwechsel - Reifen einer 61-Jährigen platzt

Weinheim. Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwochnachmittag einen Verkehrsunfall in Weinheim verursacht. Nach Angaben der Polizei wechselte er am Übergang in die Westtangente unmittelbar nach einer Rechtskurve von dem linken auf den rechten Fahrstreifen. Dabei übersah er eine 61-jährige Fahrerin neben ihm auf der rechten Spur. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste sie stark abbremsen und nach rechts ausweichen. Sie stieß mit dem rechten Vorderrad gegen den Bordstein, wodurch der Reifen platzte. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr unvermittelt davon. Es soll sich um einen schwarzen VW Touran gehandelt haben.

Zeugen mit Hinweisen zu dem flüchtigen Fahrzeug oder Fahrer werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06201/1003-0 zu melden.