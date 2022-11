Riesenkrabbenspinne auf Bananen in Weinheim gefunden

Aufregung am Montagvormittag in einem Edeka-Markt in der Bergstraße in Weinheim: Dort wurde zwischen Bananen eine Riesenkrabbenspinne gefunden. Die Tiere sind in der Regel für den Menschen weitestgehend ungefährlich. Bei Riesenkrabbenspinnen handelt es sich je nach Art um mittel- bis sehr große Echte Webspinnen. Die größte bekannte Art der Familie, die Laotische Riesenkrabbenspinne, kann eine

