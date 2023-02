Riedbahn zwei Mal gesperrt

Rhein-Neckar. Die Riedbahn-Strecke zwischen Mannheim und Frankfurt muss bereits vor der ab Sommer 2024 geplanten Generalsanierung mehrere Wochen gesperrt werden. Das bestätigte ein Bahnsprecher am Dienstag auf Anfrage dieser Redaktion. Grund dafür seien „dringend erforderliche Arbeiten, die sich nicht aufschieben lassen“. Die Sperrung der wichtigen Verbindung ist für Januar 2024 vorgesehen. Die genaue Dauer steht noch nicht fest.

Nach Angaben des Sprechers ist das Baupensum während der Generalsanierung von Juli bis Dezember 2024 „anspruchsvoll“, so dass einige vorgelagerte Arbeiten notwendig sind. „So führen wir im Januar unter anderem Arbeiten an Gleisen und Weichen durch“, kündigt er an.

Bei den Aufgabenträgern für den Nahverkehr auf Schienen in der Region sorgt die Nachricht für Frust. Diese arbeiten derzeit mit Hochdruck an den Ersatzfahrplänen für den Zeitraum der Generalsanierung. Nun müssten entsprechende Pläne auch noch für Anfang 2024 erstellt werden, kritisierte etwa Fritz Engbarth, Sprecher des Zweckverbands Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd (ZÖPNV).