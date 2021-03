Frankenthal. Im Mordprozess gegen einen 55-jährigen aus Limburgerhof hat das Landgericht Frankenthal die Öffentlichkeit weitgehend ausgeschlossen. Zu schwer wiegen die schutzwürdigen Interessen des psychisch kranken Beschuldigten. Der Mann soll seine Ehefrau im Schlaf erschlagen haben.

Wie schwer wiegt die Privatsphäre eines seelisch erkrankten Täters im Vergleich zum Informationsinteresse der Öffentlichkeit? Mit dieser Frage hatte sich das Landgericht Frankenthal am dritten Verhandlungstag zu befassen. Dem 55-Jährigen wird zur Last gelegt, in den frühen Morgenstunden des 16. Juli 2020 seine Ehefrau erschlagen zu haben. Während diese noch schlief, soll er zum Baseballschläger gegriffen und ihr mehrere Schläge auf den Kopf versetzt haben. In der Antragsschrift, die in einem Unterbringungsverfahren die Anklageschrift ersetzt, war von Heimtücke die Rede, weswegen ein Mordmerkmal vorliegt.

Urteilsverkündung Ende März

Geäußert hat sich der aus Bosnien stammende Mann bisher nicht. Dass es für ihn nicht einfach werden würde, hatte Richter Andreas Tangl schon am zweiten Prozesstag signalisiert. Vor allem die Konfrontation mit seinen Söhnen, die als Nebenkläger auftreten, aber auch mit der Tat seien belastend. Dass persönliche Lebensumstände zur Sprache kommen würden, hob Pflichtverteidigerin Ute Mannebach-Junge aus Mannheim hervor. Sie hatte daher den Ausschluss der Öffentlichkeit beantragt. Diese Möglichkeit sieht das Strafprozessrecht vor, sofern das Verfahren die Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus zum Gegenstand hat. Der nicht vorbestrafte Mann, der sich infolge einer wahnhaften Störung verfolgt fühlen soll, befindet sich seit Oktober im Pfalzklinikum Klingenmünster.

Die von der Verteidigung befürchtete „Stigmatisierung und Vorführung“ wollten allerdings weder Nebenklagevertretung noch der Vorsitzende Richter erkennen. Zwar habe der Schutz der Interessen eines psychisch kranken Beschuldigten erhebliche Bedeutung für dessen Unterbringung und Resozialisierung. Dennoch sei die Beteiligung der Öffentlichkeit an einem Verfahren in Deutschland ein hohes Gut. Zumindest müsse sie erfahren, was geschehen sei. Nach Abwägung dieser Rechtsgüter beschloss das Gericht den Ausschluss der Öffentlichkeit für die Einlassung des Beschuldigten, die Befragung der Söhne, die Verlesung des psychiatrischen Gutachtens, die Schlussanträge sowie das letzte Wort des Beschuldigten.

Für die Urteilsverkündung – voraussichtlich am 23. oder 25. März – ist die Öffentlichkeit zugelassen. Ob dies auch für Teile der Urteilsbegründung gilt, hängt von den weiteren Erkenntnissen aus der Hauptverhandlung ab. Der Prozess wird am 9. März fortgesetzt.