Der Rheinauer See zwischen Mannheim und Brühl ist ein Baggersee, wie er im Buche steht. Mit einem großen Sandstrand und vielen Freizeitmöglichkeiten wie SUP oder Wakeboarden macht der Familienausflug an den See auch älteren Kindern Spaß, während jüngere im sauberen Wasser spielen können. Der See ist überwiegend in privatem Besitz. Nur der nordöstliche Teil wird von der Stadt zur Freizeitgestaltung zur Verfügung gestellt.

Fakten: Tiefe: 28 m, Fläche: 12 ha

Preise: Erwachsene 5 € / Kinder und Jugendliche 3,50 €. Vorschulkinder kostenfrei

Öffnungszeiten: Der Strand öffnet bei gutem Wetter (sonnig, ca. 20˚C ) ab 11 Uhr

Adresse: Rohrhofer Str. 55, 68219 Mannheim (Wakeboard-Anlage)