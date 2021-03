Mannheim. Die Rhein-Neckar-Fernsehen und TV-Produktion GmbH (RNF) hat am Freitag, 19. März, beim Amtsgericht Mannheim Insolvenz angemeldet. Es ist das dritte Insolvenzverfahren binnen weniger Jahre.

Laut RNF-Geschäftsführer Ralph Kühnl seien die Gründe in einer „doppelten Krise“ zu suchen. In einer entsprechenden Pressemitteilung vom Freitag macht er den Tod des Heidelberger Unternehmers Andreas Schneider-Neureither und die Folgen der Corona-Pandemie mit verantwortlich. Die Muttergesellschaft des RNF, die SN Assets GmbH, sei seit dem Tode Schneider-Neureithers im November 2020 führungslos und handlungsunfähig. „Daher war es uns in der Corona-Krise nicht möglich, Hilfsprogramme in nennenswerter Höhe in Anspruch zu nehmen“, wird Kühnl zitiert. Durch die Pandemie seien die Umsätze 30 Prozent unter dem Plan geblieben. Kühnl: „Unter diesen Rahmenbedingungen - dem Tod des Alleingesellschafters der Muttergesellschaft während der Corona-Krise - gingen unserem Unternehmen nun die Optionen aus.“

In der Mitteilung heißt es, ein Verkauf an einen neuen Investor sei nicht in Frage gekommen, „da die Erbengemeinschaft auf Dr. Schneider-Neureither rechtlich nicht in der Lage ist, über die SN Assets SE, die Anteile an der Rhein-Neckar-Fernsehen und TV-Produktion GmbH zu veräußern“. Allerdings habe sich „ein Team um den Heidelberger Unternehmer und MLP-Gründer Manfred Lautenschläger gebildet, das den Sender gemeinsam mit der bisherigen Mannschaft auf ein – neues – stabiles finanzielles und juristisches Fundament stellen möchte.“

„Wir sind der Meinung, dass RNF unbedingt erhalten werden sollte – nachhaltig abgesichert, verteilt auf mehrere Schultern. Dazu wollen wir in den kommenden Wochen in Abstimmung mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter ein Konzept entwickeln“, wird Manfred Lautenschläger zitiert. Dessen Team unter anderem der Gründer und Aufsichtsratsvorsitzende der Kommunikationsagentur WOB Frank Merkel und Michael Schenk, Inhaber der Veranstaltungsagentur epicto, angehören.

RNF beschäftigt aktuell 26 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Aushilfen, deren Arbeitsplätze erhalten werden sollen.

Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde vom Amtsgericht Mannheim Rechtsanwalt Henrik Schmoll (Kanzlei Wellensiek Rechtsanwälte in Heidelberg) bestellt.