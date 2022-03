Rhein-Neckar-Kreis stellt freiwillige Serviceleistungen ein

Rhein-Neckar. Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises, das auch für die Stadt Heidelberg zuständig ist, stellt nach dem Wochenende den automatisierten Versand von Genesenen- und Absonderungsnachweisen per Post ein. Das teilte das Landratsamt am Freitag in einer Pressemitteilung mit. Stichtag für die neue Regelung ist demnach der kommende Sonntagabend, 13. März.

„Da das Land und der Bund inzwischen andere Möglichkeiten zur Bereitstellung von Absonderungs- und Genesenen-Nachweisen geschaffen haben und wegen der nach wie vor enorm hohen Zahl an Neuinfektionen, können wir diese freiwillige Serviceleistung leider nicht mehr anbieten. Wir müssen uns derzeit auf unsere Kernaufgaben konzentrieren, und obendrein sparen wir noch beträchtliche Mengen an Papier“, erklärt die stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamts, Anne Kühn.

PCR-Befund reicht

Das Gesundheitsamt weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass der PCR-Befund selbst als Genesenen-Nachweis gilt. Diesen Befund erhält jede positiv getestete Person direkt von der Institution, bei der der Abstrich vorgenommen wurde, also zum Beispiel im Testcenter oder in der Arztpraxis.

Zusätzlich sei es möglich, nach dem Ende der Isolation den Laborbefund zusammen mit dem Personalausweis bei einem Arzt oder in einer Apotheke vorzulegen. Diese könnten mit den Unterlagen ebenfalls einen Genesenen-Nachweis ausstellen. Adressen ausstellender Apotheken finden Interessierte beispielsweise unter www.mein-apothekenmanager.de.

Status drei Monate gültig

Wer ein positives PCR-Test-Ergebnis erhält, gilt ab dem 28. Tag danach als genesen, informiert das Gesundheitsamt weiter. Der Genesenen-Status sei derzeit drei Monate lang gültig. Der positive PCR-Testnachweis gelte zudem auch als Absonderungsnachweis – also als Bestätigung einer Quarantänepflicht, zum Beispiel für den Arbeitgeber. Die entsprechende Absonderungszeit ergibt sich automatisch aus der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg.

Wer dennoch eine explizite Quarantänebescheinigung benötigt, erhält diese auf Antrag vom Gesundheitsamt.

Anträge sind unter Angabe von Name, Adresse, Geburtsdatum per E-Mail an covid19@rhein-neckar-kreis.de oder unter Telefon 06221/522 18 91 möglich.

Für Fragen zum Coronavirus bietet der Rhein-Neckar-Kreis weiterhin seine Corona-Hotline an. Sie ist unter der Telefonnummer 06221/ 522 18 81 von Montag bis Freitag von 7.30 bis 16 Uhr sowie am Wochenende von 10 bis 14 Uhr erreichbar. An der Info-Hotline des Landesgesundheitsamts werden unter Telefon 0711/9043 95 55 Fragen beantwortet (Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr). red/agö

