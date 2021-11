Rhein-Neckar-Kreis richtet sieben feste Impfstandorte ein - Start in Heidelberg

Rhein-Neckar-Kreis. Angesichts der stark steigenden Zahlen von Corona-Infektionen und dem weiter großen Bedarf an Erst-, Zweit und Drittimpfungen baut das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises Standorte auf, an denen es auf Dauer Impfmöglichkeiten gibt. Die sogenannten Dauerhaften Impfaktionen (DIA) werden eingerichtet in Eberbach (ehemaliger Bodenfachmarkt), Heddesheim (Jugendhaus), Heidelberg (Alte Chirurgie), Schwetzingen (Alte Wollfabrik), Sinsheim (ehemaliges Kreisimpfzentrum) und Wiesloch (Foyer in der Sporthalle am Stadion).Die Standorte werden jeweils mindestens drei Tage in der Woche besetzt sein und täglich bis zu 200 Personen immunisieren können. Geimpft werde voraussichtlich in der Zeit zwischen 8.30 und 18.30 Uhr. Allerdings sind hier keine Spontanbesuche möglich. Der Kreis wird Termine vergeben und schafft aktuell die technischen Voraussetzungen für solche Terminbuchungen. Der Startschuss für die DIAs fällt am Montag, 15. November, in der ehemaligen Kantine der Alten Chirurgie in Heidelberg (Im Neuenheimer Feld 110). Dort wird dann immer montags, mittwochs und samstags jeweils von 8.30 bis 18.30 Uhr geimpft. Die Impfungen an den weiteren DIA-Standorten beginnen, sobald dort die Infrastruktur steht, kündigt das Landratsamt an.

