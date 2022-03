Rhein-Neckar-Kreis nimmt keine Sachspenden für Geflüchtete entgegen

Rhein-Neckar. Vor Notunterkünften für Geflüchtete aus der Ukraine im Rhein-Neckar-Kreis sollen keine Spenden abgelegt werden. Der Landkreis selbst nehme für die vorläufige Unterbringung geflüchteter Menschen selbst keine Sachspenden entgegen, teilte das Landratsamt am Dienstag mit. „Die Hilfsbereitschaft im Kreis ist enorm und das begrüßen wir ausdrücklich. Allerdings können wir – wie in den vergangenen Tagen leider vermehrt vorgekommen – an unseren Gemeinschafts- oder Notunterkünften ohne Absprache keine Sach- oder Lebensmittelspenden unmittelbar vor Ort entgegennehmen“, sagt die Ordnungsdezernentin des Rhein-Neckar-Kreises, Doreen Kuss, und bittet, die Spenden über die bekannten Hilfsorganisationen abzuwickeln.

Es würde sowohl an zeitlichen als auch personellen Kapazitäten mangeln, um die Spenden sichten und sortieren zu können. Sollten in einer Unterkunft des Kreises kurzfristig Sachspenden gebraucht werden, würden die Verantwortlichen Kontakt zu einer Hilfsorganisationen aufnehmen, hieß es seitens der Verwaltung weiter.